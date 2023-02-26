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Зеленський виступив зі зверненнями подяки до Литви, Німеччини, Данії

Неділя, 26 лютого 2023, 11:33

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненнями до литовців, німців та данців з подякою за внесок їхніх країн у підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", відеозаписи він опублікував у своєму Twitter. 

Звернення до литовців вочевидь відбулося ввечері 24 лютого - коли у Литві завершили кампанію збору коштів на радіолокаційні станції для України з результатом 14 млн євро. Зеленський тоді виступав в ефірі спеціального телемарафону, поруч із топ-посадовцями Литви. 

У зверненні до литовців президент згадав, що Україну і Литву об’єднують сторіччя спільної історії і обидва народи добре знають, що таке боротьба за свободу. "Зараз час, коли ми можемо вибороти і гарантувати нашу з вами свободу не просто на роки чи десятиліття - зараз час, коли ми можемо захистити нашу з вами свободу назавжди… Російський реваншизм має назавжди забути про Київ і Вільнюс, про Кишинів і Варшаву, про наших братів у Латвії, Естонії, Грузії і кожній іншій країні, якій зараз погрожують російські вбивці. Ми можемо це, у нас є цей історичний шанс", - зазначив Зеленський.

Він висловив подяку за те, що Литва робить "справді усе" для підтримки України, аби цим шансом скористатися, а Україна про це ніколи не забуде. "Вірю, що саме цього року ми можемо додати до нашої з вами історії ще один елемент - нашу спільну перемогу у війні проти спільного ворога", - сказав Володимир Зеленський. 

Президент згадав також запропоновану Україною "формулу миру", де йдеться і про механізми для запобігання новій агресії Росії. 

Звернення Зеленського до Німеччини транслювалося перед топ-посадовцями у палаці Бельвю - офіційній резиденції президента ФРН.

Володимир Зеленський нагадав висновки з першого року агресії - про те, що існуюча архітектура безпеки та економічна співпраця виявились нездатними стримати російські танки, але Європі і всьому вільному світу вдалося об’єднатися на підтримку України і спільних цінностей.

"Чи нам по силах перемогти? Так, ми здатні на це у єдності, рішучості і незламності. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року… Народе Німеччини, зараз час, коли нашою сміливістю і нашою зброєю можна повернути мир і створити історично важливий запобіжник для нових агресій. Ніхто більше не наважиться на агресію проти іншого народу, коли знатиме, що вільний світ захистить цей народ (...) і коли знатиме, що на всій території України не залишилось жодного окупанта. Ми можемо це забезпечити разом", - наголосив Зеленський та подякував Німеччині за всю надану допомогу. 

У Данії звернення Зеленського, схоже, транслювали перед людьми, які вийшли на акцію солідарності з Україною у центрі столиці.

"Дякую вам за те, що ви усвідомлюєте, що свобода не може бути лише мрією - вона повинна бути діями на захист життя і людей, правил і поваги, справедливості і безпеки. Народе Данії, дякую вам за ваші дії - за зброю, яка допомагає нашій обороні, за політику, яка допомагає ізолювати агресора, за готовність долучатися до нашої відбудови після бойових дій, і за віру у те, що проєкт об’єднаної та вільної Європи не може стати довершеним без повноправної інтеграції України", - зазначив президент України, додавши окрему подяку прем’єрці Метте Фредеріксен і парламентарям.

Як відомо, до річниці початку повномасштабної війни у багатьох містах Європи, а також у Грузії, пройшли демонстрації солідарності з Україною. Також у Берліні, Ризі, Таллінні виставили як експонати знищені в Україні російські танки

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Війна з РФ Зеленський

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