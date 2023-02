Зеленський виступив зі зверненнями подяки до Литви, Німеччини, Данії

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненнями до литовців, німців та данців з подякою за внесок їхніх країн у підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", відеозаписи він опублікував у своєму Twitter.

Звернення до литовців вочевидь відбулося ввечері 24 лютого - коли у Литві завершили кампанію збору коштів на радіолокаційні станції для України з результатом 14 млн євро. Зеленський тоді виступав в ефірі спеціального телемарафону, поруч із топ-посадовцями Литви.

У зверненні до литовців президент згадав, що Україну і Литву об’єднують сторіччя спільної історії і обидва народи добре знають, що таке боротьба за свободу. "Зараз час, коли ми можемо вибороти і гарантувати нашу з вами свободу не просто на роки чи десятиліття - зараз час, коли ми можемо захистити нашу з вами свободу назавжди… Російський реваншизм має назавжди забути про Київ і Вільнюс, про Кишинів і Варшаву, про наших братів у Латвії, Естонії, Грузії і кожній іншій країні, якій зараз погрожують російські вбивці. Ми можемо це, у нас є цей історичний шанс", - зазначив Зеленський.

Він висловив подяку за те, що Литва робить "справді усе" для підтримки України, аби цим шансом скористатися, а Україна про це ніколи не забуде. "Вірю, що саме цього року ми можемо додати до нашої з вами історії ще один елемент - нашу спільну перемогу у війні проти спільного ворога", - сказав Володимир Зеленський.

Президент згадав також запропоновану Україною "формулу миру", де йдеться і про механізми для запобігання новій агресії Росії.

Звернення Зеленського до Німеччини транслювалося перед топ-посадовцями у палаці Бельвю - офіційній резиденції президента ФРН.

It's the year since everything has changed. Diplomacy did not work. The existing security architecture did not work. But there was something that did work. Unity of Ukraine, Germany, and the entire free world. And determination to protect the foundations of our lives. 1/2 pic.twitter.com/ZckM1h2DCk

Володимир Зеленський нагадав висновки з першого року агресії - про те, що існуюча архітектура безпеки та економічна співпраця виявились нездатними стримати російські танки, але Європі і всьому вільному світу вдалося об’єднатися на підтримку України і спільних цінностей.

"Чи нам по силах перемогти? Так, ми здатні на це у єдності, рішучості і незламності. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року… Народе Німеччини, зараз час, коли нашою сміливістю і нашою зброєю можна повернути мир і створити історично важливий запобіжник для нових агресій. Ніхто більше не наважиться на агресію проти іншого народу, коли знатиме, що вільний світ захистить цей народ (...) і коли знатиме, що на всій території України не залишилось жодного окупанта. Ми можемо це забезпечити разом", - наголосив Зеленський та подякував Німеччині за всю надану допомогу.

У Данії звернення Зеленського, схоже, транслювали перед людьми, які вийшли на акцію солідарності з Україною у центрі столиці.

I thank you, the people of 🇩🇰, for not wavering in your commitment to our defense.

Thank you for your actions and support!

Thank you for every day that we have gone through and will go through together! I am sure we will be with you on our major day – the day of our victory. pic.twitter.com/HROf1z2V2Z