Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленский выступил с обращениями благодарности к Литве, Германии, Дании

Воскресенье, 26 февраля 2023, 11:33

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращениями к литовцам, немцам и датчанам с благодарностью за вклад их стран в поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", видеозаписи он опубликовал в своем Twitter.

Обращение к литовцам очевидно состоялось вечером 24 февраля - когда в Литве завершили кампанию сбора средств на радиолокационные станции для Украины с результатом 14 млн евро. Зеленский тогда выступал в эфире специального телемарафона, рядом с топ-чиновниками Литвы.

В обращении к литовцам президент упомянул, что Украину и Литву объединяют столетия общей истории и оба народа хорошо знают, что такое борьба за свободу. "Сейчас время, когда мы можем завоевать и гарантировать нашу с вами свободу не просто на годы или десятилетия - сейчас время, когда мы можем защитить нашу с вами свободу навсегда... Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии, Эстонии, Грузии и каждой другой стране, которой сейчас угрожают российские убийцы. Мы можем это, у нас есть этот исторический шанс", - отметил Зеленский.

Он выразил благодарность за то, что Литва делает "действительно все" для поддержки Украины, чтобы этим шансом воспользоваться, а Украина об этом никогда не забудет. "Верю, что именно в этом году мы можем добавить к нашей с вами истории еще один элемент - нашу общую победу в войне против общего врага", - сказал Владимир Зеленский.

Президент упомянул также предложенную Украиной "формулу мира", где говорится и о механизмах для предотвращения новой агрессии России.

Обращение Зеленского к Германии транслировалось перед топ-чиновниками во дворце Бельвю - официальной резиденции президента ФРГ.

Владимир Зеленский напомнил выводы из первого года агрессии - о том, что существующая архитектура безопасности и экономическое сотрудничество оказались неспособными сдержать российские танки, но Европе и всему свободному миру удалось объединиться в поддержку Украины и общих ценностей.

"Способны ли мы победить? Да, мы способны на это в единстве, решимости и несокрушимости. Мы способны завершить российскую агрессию уже в этом году... Народ Германии, сейчас время, когда нашей смелостью и нашим оружием можно вернуть мир и создать исторически важный предохранитель для новых агрессий. Никто больше не решится на агрессию против другого народа, когда будет знать, что свободный мир защитит этот народ (...) и когда будет знать, что на всей территории Украины не осталось ни одного оккупанта. Мы можем это обеспечить вместе", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил Германию за всю оказанную помощь.

В Дании обращение Зеленского, похоже, транслировали перед людьми, которые вышли на акцию солидарности с Украиной в центре столицы.

"Спасибо вам за то, что вы осознаете, что свобода не может быть только мечтой - она должна быть действиями в защиту жизни и людей, правил и уважения, справедливости и безопасности. Народ Дании, благодарю вас за ваши действия - за оружие, которое помогает нашей обороне, за политику, которая помогает изолировать агрессора, за готовность участвовать в нашем восстановлении после боевых действий, и за веру в то, что проект объединенной и свободной Европы не может стать совершенным без полноправной интеграции Украины", - отметил президент Украины, добавив отдельную благодарность премьеру Метте Фредериксен и парламентариям.

Как известно, к годовщине начала полномасштабной войны во многих городах Европы, а также в Грузии, прошли демонстрации солидарности с Украиной. Также в Берлине, Риге, Таллинне выставили как экспонаты уничтоженные в Украине российские танки.

Читайте также: Поддержать Украину и наказать агрессора: какие задачи стоят перед Европой

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Зеленский

Статьи

Китайская игра в мир: что означают для Украины решения в годовщину большой войны

В 24 февраля - в день первой годовщины полномасштабной войны - мир зашел с двумя "мирными" инициативами украинской и китайской...
24 февраля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Не только "до победы". Как, чем и до какого времени США будут помогать Украине

США – безусловный лидер по оказанию помощи Украине и мобилизации мировой поддержки нашего государства: оборонной, финансовой, политической... (укр.)
24 февраля 2023 — Оксана Маркарова, посол Украины в США

Поддержать Украину и наказать агрессора: какие задачи стоят перед Европой

Вся европейская идея основана на мире. Но без свободы и без справедливости вообще не может быть мира.
24 февраля 2023 — Роберта Метсола, президент Европарламента