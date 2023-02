Зеленский выступил с обращениями благодарности к Литве, Германии, Дании

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращениями к литовцам, немцам и датчанам с благодарностью за вклад их стран в поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", видеозаписи он опубликовал в своем Twitter.

Обращение к литовцам очевидно состоялось вечером 24 февраля - когда в Литве завершили кампанию сбора средств на радиолокационные станции для Украины с результатом 14 млн евро. Зеленский тогда выступал в эфире специального телемарафона, рядом с топ-чиновниками Литвы.

В обращении к литовцам президент упомянул, что Украину и Литву объединяют столетия общей истории и оба народа хорошо знают, что такое борьба за свободу. "Сейчас время, когда мы можем завоевать и гарантировать нашу с вами свободу не просто на годы или десятилетия - сейчас время, когда мы можем защитить нашу с вами свободу навсегда... Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии, Эстонии, Грузии и каждой другой стране, которой сейчас угрожают российские убийцы. Мы можем это, у нас есть этот исторический шанс", - отметил Зеленский.

Он выразил благодарность за то, что Литва делает "действительно все" для поддержки Украины, чтобы этим шансом воспользоваться, а Украина об этом никогда не забудет. "Верю, что именно в этом году мы можем добавить к нашей с вами истории еще один элемент - нашу общую победу в войне против общего врага", - сказал Владимир Зеленский.

Президент упомянул также предложенную Украиной "формулу мира", где говорится и о механизмах для предотвращения новой агрессии России.

Обращение Зеленского к Германии транслировалось перед топ-чиновниками во дворце Бельвю - официальной резиденции президента ФРГ.

It's the year since everything has changed. Diplomacy did not work. The existing security architecture did not work. But there was something that did work. Unity of Ukraine, Germany, and the entire free world. And determination to protect the foundations of our lives. 1/2 pic.twitter.com/ZckM1h2DCk

Владимир Зеленский напомнил выводы из первого года агрессии - о том, что существующая архитектура безопасности и экономическое сотрудничество оказались неспособными сдержать российские танки, но Европе и всему свободному миру удалось объединиться в поддержку Украины и общих ценностей.

"Способны ли мы победить? Да, мы способны на это в единстве, решимости и несокрушимости. Мы способны завершить российскую агрессию уже в этом году... Народ Германии, сейчас время, когда нашей смелостью и нашим оружием можно вернуть мир и создать исторически важный предохранитель для новых агрессий. Никто больше не решится на агрессию против другого народа, когда будет знать, что свободный мир защитит этот народ (...) и когда будет знать, что на всей территории Украины не осталось ни одного оккупанта. Мы можем это обеспечить вместе", - подчеркнул Зеленский и поблагодарил Германию за всю оказанную помощь.

В Дании обращение Зеленского, похоже, транслировали перед людьми, которые вышли на акцию солидарности с Украиной в центре столицы.

I thank you, the people of 🇩🇰, for not wavering in your commitment to our defense.

Thank you for your actions and support!

Thank you for every day that we have gone through and will go through together! I am sure we will be with you on our major day – the day of our victory. pic.twitter.com/HROf1z2V2Z