Біля берегів Італії потонули десятки мігрантів з Близького Сходу

Біля берегів Італії потонув великий човен з мігрантами з Близького Сходу, загинули щонайменш 33 людини.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Човен вочевидь налетів на скелі біля берегів Калабрії в умовах шторму та розколовся. На борту були люди переважно з Ірану, Пакистану й Афганістану.

ANSA

Попередньо повідомляють про 33 загиблих, серед них багато жінок і дітей.

На цей час знайшли 80 людей, яким пощастило дістатись до берега, з них біля двох десятків потребували госпіталізації. За словами свідків, на борту могло бути до 250 осіб, доля всіх інших невідома.

ANSA

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні закликала не спекулювати на смерті загиблих і заявила, що уряд прагне запобігати подібним трагедіям у майбутньому, "передусім через максимальну співпрацю з країнами, звідки мігранти вирушають в дорогу і з країнами походження".

Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі назвав подію величезною трагедією та підкреслив, що потрібно продовжувати усі ініціативи, щоб припинити такі нелегальні рейси.

Президент регіону Калабрія Роберто Ок’ютто перекладає відповідальність на Євросоюз. "Чим ЄС займався усі ці роки? Де Європа, яка має гарантувати безпечність і легальність? Що відбувалося у діалозі з країнами походження мігрантів?", - обурюється він.