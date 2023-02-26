У берегов Италии утонули десятки мигрантов с Ближнего Востока

У берегов Италии утонула большая лодка с мигрантами с Ближнего Востока, погибли по меньшей мере 43 человека.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Лодка налетела на скалы у берегов Калабрии в условиях шторма и раскололась. На борту были люди, преимущественно из Ирана, Пакистана и Афганистана.

ANSA

Предварительно сообщается о 33 погибших, среди них много женщин и детей. Дополнено: число подтвержденных погибших уже возросло до 43.

В настоящее время нашли 80 человек, которым удалось добраться до берега, из них около двух десятков нуждались в госпитализации. По словам свидетелей, на борту могло быть от более сотни до 250 человек, судьба всех остальных неизвестна.

ANSA

Премьер Италии Джорджия Мелони призвала не спекулировать на смерти погибших и заявила, что правительство стремится предотвращать подобные трагедии в будущем, "прежде всего через максимальное сотрудничество со странами, откуда мигранты отправляются в путь и со странами происхождения".

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози назвал произошедшее огромной трагедией и подчеркнул, что нужно продолжать все инициативы, чтобы прекратить такие нелегальные рейсы.

Президент региона Калабрия Роберто Окьютто перекладывает ответственность на Евросоюз. "Чем ЕС занимался все эти годы? Где Европа, которая должна гарантировать безопасность и легальность? Что происходило в диалоге со странами происхождения мигрантов?", - возмущается он.