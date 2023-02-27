Німеччина закупить гаубиці замість переданих Україні на кілька місяців раніше, ніж планувала

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус очікує підписання контрактів на доукомплектування німецького війська гаубицями замість поставлених Україні минулого року на кілька місяців раніше, ніж планувалося спочатку.

Про це він сказав в інтерв'ю ARD, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо все вийде, контракти на нові гаубиці будуть підписані до кінця наступного місяця", - сказав міністр.

Пісторіус, який обійняв посаду в січні, не уточнив кількість зброї, яка буде замовлена. Торік німецькі військові передали Києву 14 самохідних гаубиць виробництва Krauss-Maffei Wegmann.

Попередниця Пісторіуса Крістіне Ламбрехт планувала подати замовлення на нові гаубиці на затвердження парламенту в середині 2023 року, за словами джерела в оборонному відомстві.

Пісторіус також підтвердив, що Бундесвер потребує більше грошей, ніж раніше, "оскільки інакше ми не зможемо виконувати завдання, які не виконувалися протягом 30 років".

Як відомо, Пісторіус хоче значно збільшити оборонний бюджет і вимагає від уряду додатково 10 мільярдів євро для Бундесверу.

Також повідомлялося, що Німеччина має намір придбати для своїх збройних сил вісім зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.