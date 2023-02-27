Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Німеччина закупить гаубиці замість переданих Україні на кілька місяців раніше, ніж планувала

Понеділок, 27 лютого 2023, 07:59

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус очікує підписання контрактів на доукомплектування німецького війська гаубицями замість поставлених Україні минулого року на кілька місяців раніше, ніж планувалося спочатку.

Про це він сказав в інтерв'ю ARD, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо все вийде, контракти на нові гаубиці будуть підписані до кінця наступного місяця", - сказав міністр.

Бундесвер збільшив кількість тренінгів щодо конспірологічних міфів і пропаганди

Пісторіус, який обійняв посаду в січні, не уточнив кількість зброї, яка буде замовлена. Торік німецькі військові передали Києву 14 самохідних гаубиць виробництва Krauss-Maffei Wegmann.

Попередниця Пісторіуса Крістіне Ламбрехт планувала подати замовлення на нові гаубиці на затвердження парламенту в середині 2023 року, за словами джерела в оборонному відомстві.

Пісторіус також підтвердив, що Бундесвер потребує більше грошей, ніж раніше, "оскільки інакше ми не зможемо виконувати завдання, які не виконувалися протягом 30 років".

Як відомо, Пісторіус хоче значно збільшити оборонний бюджет і вимагає від уряду додатково 10 мільярдів євро для Бундесверу.

Також повідомлялося, що Німеччина має намір придбати для своїх збройних сил вісім зенітно-ракетних комплексів IRIS-T.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Війна з РФ

Статті

П'ять причин, чому США та ЄС мають посилити санкції проти російських нафти та газу

Компанії, підконтрольні європейським країнам, були відповідальними за більш ніж 2/3 постачань викопного палива з Росії минулого року...
27 лютого 2023 — Олег Савицький, кампанія "Razom We Stand"

Китайська гра у мир: що означають для України рішення в річницю великої війни

У 24 лютого – в день першої річниці повномасштабної війни – світ зайшов з двома «мирними» ініціативами українською та китайською...
24 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Не лише "до перемоги". Як, чим та до якого часу США допомагатимуть Україні

США є безумовним лідером з надання допомоги Україні та мобілізації світової підтримки нашої держави: оборонної, фінансової, політичної...
24 лютого 2023 — Оксана Маркарова, посол України у США