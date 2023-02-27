Германия закупит гаубицы вместо переданных Украине на несколько месяцев раньше, чем планировала
Министр обороны Германии Борис Писториус ожидает подписания контрактов на доукомплектование немецкого войска гаубицами вместо поставленных Берлином в Украину в прошлом году на несколько месяцев раньше, чем планировалось изначально.
Об этом он сказал в интервью ARD, сообщает "Европейская правда".
"Если все получится, контракты на новые гаубицы будут подписаны до конца следующего месяца", - сказал министр.
Писториус, который занял должность в январе, не уточнил количество оружия, которое будет заказано. В прошлом году немецкие военные передали Киеву 14 самоходных гаубиц производства Krauss-Maffei Wegmann.
Предшественница Писториуса Кристине Ламбрехт планировала подать заказ на новые гаубицы на утверждение парламента в середине 2023 года, по словам источника в оборонном ведомстве.
Писториус также подтвердил, что Бундесвер нуждается в большем количестве денег, чем раньше, "поскольку иначе мы не сможем выполнять задачи, которые не выполнялись в течение 30 лет".
Как известно, Писториус хочет значительно увеличить оборонный бюджет и требует от правительства дополнительно 10 миллиардов евро для Бундесвера.
Также сообщалось, что Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.