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Германия закупит гаубицы вместо переданных Украине на несколько месяцев раньше, чем планировала

Понедельник, 27 февраля 2023, 07:59

Министр обороны Германии Борис Писториус ожидает подписания контрактов на доукомплектование немецкого войска гаубицами вместо поставленных Берлином в Украину в прошлом году на несколько месяцев раньше, чем планировалось изначально.

Об этом он сказал в интервью ARD, сообщает "Европейская правда".

"Если все получится, контракты на новые гаубицы будут подписаны до конца следующего месяца", - сказал министр.

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Писториус, который занял должность в январе, не уточнил количество оружия, которое будет заказано. В прошлом году немецкие военные передали Киеву 14 самоходных гаубиц производства Krauss-Maffei Wegmann.

Предшественница Писториуса Кристине Ламбрехт планировала подать заказ на новые гаубицы на утверждение парламента в середине 2023 года, по словам источника в оборонном ведомстве.

Писториус также подтвердил, что Бундесвер нуждается в большем количестве денег, чем раньше, "поскольку иначе мы не сможем выполнять задачи, которые не выполнялись в течение 30 лет".

Как известно, Писториус хочет значительно увеличить оборонный бюджет и требует от правительства дополнительно 10 миллиардов евро для Бундесвера.

Также сообщалось, что Германия намерена приобрести для своих вооруженных сил восемь зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

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