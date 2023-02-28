У Таллінні до знищеного російського Т-72 принесли квіти, організатори закликають не робити цього

У Таллінні деякі люди приносять траурні квіти до виставленого на Площі Свободи російського танка Т-72, який привезли з України.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

За час, відколи танк з’явився у центрі столиці Естонії, деякі відвідувачі принесли до нього квіти. Повідомляють також про запеклі суперечки між цими людьми і перехожими, які вважають це недоречним. Біля танка влаштували цілодобову охорону.

ERR

Хелларі Лілль, директор Військового музею, у партнерстві з яким танк привезли з України, зазначив, що цей експонат одночасно є символом російської агресії та героїчного опору українців.

"Ми постійно пояснюємо відвідувачам, що приносити квіти недоречно, а ті, хто це робить, мали б добре подумати, що це означає", - наголосив він.

Як вже повідомлялося, танк пропонують тимчасово виставити ще у семи естонських містах, якщо погодиться місцева влада. На Площі Свободи він залишатиметься до 2 березня, а у підсумку стане експонатом Військового музею.

Нагадаємо, підбиті в Україні російські танки виставили у чотирьох європейських столицях - балтійських держав та Берліні. Танк з Берліна далі повезуть у Нідерланди.

У Берліні та Вільнюсі теж були епізоди, коли до танків приносили квіти люди, які виправдовують російську агресію або виступають проти допомоги Україні зброєю, тому що вони "проти війни".