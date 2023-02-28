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В Таллинне к подбитому российскому Т-72 принесли цветы, организаторы призывают не делать этого

Вторник, 28 февраля 2023, 18:09

В Таллинне некоторые люди приносят траурные цветы к выставленному на Площади Свободы российскому танку Т-72, который привезли из Украины.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

За время, с тех пор как танк появился в центре столицы Эстонии, некоторые посетители принесли к нему цветы. Сообщают также об ожесточенных спорах между этими людьми и прохожими, которые считают это неуместным. Возле танка устроили круглосуточную охрану.

ERR
ERR

Хеллари Лилль, директор Военного музея, в партнерстве с которым танк привезли из Украины, отметил, что этот экспонат одновременно является символом российской агрессии и героического сопротивления украинцев.

В Вильнюсе установили возле российского танка мусорный бак для цветов, которыми почитают оккупантов

"Мы постоянно объясняем посетителям, что приносить цветы неуместно, а те, кто это делает, должны хорошо подумать, что это значит", - подчеркнул он.

Как уже сообщалось, танк предлагают временно выставить еще в семи эстонских городах, если согласится местная власть. На Площади Свободы он будет оставаться до 2 марта, а в итоге станет экспонатом Военного музея.

Напомним, подбитые в Украине российские танки выставили в четырех европейских столицах - балтийских государств и Берлине. Танк из Берлина дальше повезут в Нидерланды.

В Берлине и Вильнюсе тоже были эпизоды, когда к танкам приносили цветы люди, которые оправдывают российскую агрессию или выступают против помощи Украине оружием, потому что они "против войны".

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