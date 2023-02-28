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Європарламент заборонить користуватись TikTok

Вівторок, 28 лютого 2023, 20:44

Європейський парламент у вівторок слідом за Європейською комісією та Радою ЄС заборонив використання соціальної мережі TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити додаток зі своїх телефонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

В електронному листі президентка Європарламенту Роберта Метсола та генеральний секретар Алессандро Кьоккетті повідомили близько 8000 працівників інституції про те, що вони повинні видалити TikTok з корпоративних пристроїв до 20 березня.

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"У зв'язку з використанням платформи соціальних медіа TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами", – йдеться в повідомленні.

Крім того, депутатам Європарламенту, їхнім співробітникам і помічникам "наполегливо рекомендується" видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв.

У TikTok немає активного офіційного акаунту Європарламенту, хоча один з акаунтів під назвою @europarl наприкінці 2019 року опублікував відео про установу. Крім того, в соцмережі присутні деякі політичні групи парламенту – наприклад правоцентристська Європейська народна партія та "Ліві".

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Речник Європейської народної партії Педро Лопес заявив, що група не буде видаляти свій акаунт у TikTok, який має 50 тисяч підписників, і, навпаки, вважає за необхідне для Європарламенту створити офіційний акаунт на платформі, оскільки це корисний інструмент для боротьби з фейковими новинами.

Минулого тижня, нагадаємо, Європейська комісія, а слідом за нею – Рада ЄС заборонили своїм співробітникам користуватися китайською соціальною мережею TikTok з міркувань безпеки.

Західні уряди все більше стурбовані свідченнями того, що китайські технологічні компанії допомагають Комуністичній партії та її спецслужбам збирати величезні обсяги даних по всьому світу – з особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об'єктах.

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Європарламент соцмережі Китай

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