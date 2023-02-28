Европарламент запретит пользоваться TikTok

Европейский парламент во вторник вслед за Европейской комиссией и Советом ЕС запретил использование социальной сети TikTok на служебных устройствах и рекомендовал евродепутатам удалить приложение со своих телефонов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В электронном письме президент Европарламента Роберта Метсола и генеральный секретарь Алессандро Кьоккетти сообщили около 8000 работников института о том, что они должны удалить TikTok с корпоративных устройств до 20 марта.

"В связи с использованием платформы социальных медиа TikTok возникли опасения относительно кибербезопасности, в частности относительно защиты данных и сбора данных третьими сторонами", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутатам Европарламента, их сотрудникам и помощникам "настоятельно рекомендуется" удалить TikTok со своих личных устройств.

В TikTok нет активного официального аккаунта Европарламента, хотя один из аккаунтов под названием @europarl в конце 2019 года опубликовал видео об учреждении. Кроме того, в соцсети присутствуют некоторые политические группы парламента - например правоцентристская Европейская народная партия и "Левые".

Представитель Европейской народной партии Педро Лопес заявил, что группа не будет удалять свой аккаунт в TikTok, который имеет 50 тысяч подписчиков, и, наоборот, считает необходимым для Европарламента создать официальный аккаунт на платформе, поскольку это полезный инструмент для борьбы с фейковыми новостями.

На прошлой неделе, напомним, Европейская комиссия, а вслед за ней - Совет ЕС запретили своим сотрудникам пользоваться китайской социальной сетью TikTok из соображений безопасности.

Западные правительства все больше обеспокоены свидетельствами того, что китайские технологические компании помогают Коммунистической партии и ее спецслужбам собирать огромные объемы данных по всему миру - с особым акцентом на важных политических и безопасностных объектах.