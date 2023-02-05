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У Румунії тисячі споживачів без світла через потужні снігопади

Неділя, 5 лютого 2023, 12:14

У Румунії тисячі домогосподарств залишилися без світла внаслідок потужного снігопаду.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Хуртовина накрила близько половини території країни, найбільш відчутні наслідки - у гірських районах. Деякі дороги повністю перекрили через замети й повалені дерева.

Найскладніша ситуація у повіті Альба, в Апусенах - гірському масиві на заході, та масиві Себеш, які є південною частиною Карпат. Там у ніч з суботи на неділю зафіксували проблеми на десятках трансформаторних станцій, що забезпечують живлення для близько 4 тисяч споживачів, та багатьох лініях електропередач.

 

У кількох випадках рятувальникам довелося витягати із заметів авто з людьми, які застрягли на дорозі. 

Метеослужба вважає, що попереду - найхолодніший для країни період цієї зими, температура повітря в гірських районах може знизитися до -15. 

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Румунія

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