В Румынии тысячи потребителей без света из-за мощных снегопадов

В Румынии тысячи домохозяйств остались без света в результате мощного снегопада.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Метель накрыла около половины территории страны, наиболее ощутимые последствия - в горных районах. Некоторые дороги полностью перекрыли из-за заносов и поваленных деревьев.

Самая сложная ситуация в уезде Альба, в Апусенах - горном массиве на западе, и массиве Себеш, которые являются южной частью Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание для около 4 тысяч потребителей, и многих линиях электропередач.

В нескольких случаях спасателям пришлось вытаскивать из сугробов авто с людьми, которые застряли на дороге.

Метеослужба считает, что впереди - самый холодный для страны период этой зимы, температура воздуха в горных районах может снизиться до -15.