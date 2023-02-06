Солдатам Бундесверу дозволять прокидатись пізніше – хочуть зробити службу привабливішою

У німецькому Бундесвері на експериментальній основі служба в підрозділі базової підготовки десантників розпочинатиметься о восьмій, а не сьомій годині ранку – так збройні сили ФРН спробують збільшити кількість солдатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Зорн на лекції минулого тижня пояснив, що звичайний початок служби о сьомій годині означає ще більш ранній підйом, якому передує особиста гігієна та сніданок. Як наслідок, новобранцям доводиться вставати вже о 5:30 ранку, щоб заступити на чергування рівно о 7:00.

За словами Зорна, багато новобранців все частіше ставлять під сумнів знамените "рота, підйом" посеред ночі – або взагалі звільняються за першої ж нагоди через це.

Щоб зменшити кількість тих, хто покидає службу, Бундесвер у минулому запитував про причини їхнього звільнення. Несподівано велика кількість респондентів поскаржилася на занадто ранній підйом.

Як розповів генінспектор Бундесверу, в межах одного десантного підрозділу було запущено пілотний "Проєкт 0800", тобто початок чергування о восьмій годині. У результаті новобранці можуть спати до сьомої години ранку.

Пізній початок служби означає і пізніше її завершення – час було зміщено із 16:30 на годину пізніше, уточнив він. Початкові відгуки на ініціативу були переважно позитивними, заявив Зорн – кількість відмов від служби зменшилась.

Ще не вирішено, чи інші підрозділи наслідуватимуть цей приклад і чи "Проєкт 0800" залишиться на постійній основі.

Наразі Бундесвер налічує близько 200 тисяч військовослужбовців і ще 100 тисяч резервістів. На початку цього року стало відомо, що в Бундесвері різко збільшилась кількість військових, які просять не відправляти їх на війну.