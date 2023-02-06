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Солдатам Бундесвера позволят просыпаться позже - хотят сделать службу более привлекательной

Понедельник, 6 февраля 2023, 23:29

В немецком Бундесвере на экспериментальной основе служба в подразделении базовой подготовки десантников будет начинаться в восемь, а не в семь часов утра - так вооруженные силы ФРГ попытаются увеличить количество солдат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Зорн на лекции на прошлой неделе объяснил, что обычное начало службы в семь часов означает еще более ранний подъем, которому предшествует личная гигиена и завтрак. Как следствие, новобранцам приходится вставать уже в 5:30 утра, чтобы заступить на дежурство ровно в 7:00.

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По словам Зорна, многие новобранцы все чаще ставят под сомнение знаменитое "рота, подъем" посреди ночи - или вообще увольняются при первой же возможности из-за этого.

Чтобы уменьшить количество тех, кто покидает службу, Бундесвер в прошлом спрашивал о причинах их увольнения. Неожиданно большое количество респондентов пожаловалось на слишком ранний подъем.

Как рассказал генинспектор Бундесвера, в пределах одного десантного подразделения был запущен пилотный "Проект 0800", то есть начало дежурства в восемь часов. В результате новобранцы могут спать до семи часов утра.

Позднее начало службы означает и позднее ее завершение - время было смещено с 16:30 на час позже, уточнил он. Первоначальные отзывы на инициативу были преимущественно положительными, заявил Зорн - количество отказов от службы уменьшилось.

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Еще не решено, последуют ли другие подразделения этому примеру и останется ли "Проект 0800" на постоянной основе.

Сейчас Бундесвер насчитывает около 200 тысяч военнослужащих и еще 100 тысяч резервистов. В начале этого года стало известно, что в Бундесвере резко увеличилось количество военных, которые просят не отправлять их на войну.

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Германия ЕвроЖизнь

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