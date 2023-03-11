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Радник Байдена обговорив із президенткою Грузії скандальний проєкт про "іноагентів"

Субота, 11 березня 2023, 09:19

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в п’ятницю провів зустріч із грузинською президенткою Саломе Зурабішвілі та обговорив останні події в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Білому домі.

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Серед іншого, Салліван і Зурабішвілі підкреслили "спільну зацікавленість їхніх країн в євроатлантичній інтеграції Грузії", зокрема єдиний та інклюзивний підхід до проведення реформ, необхідних для отримання Грузією статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Також радник Байдена й президентка Грузії обговорили законодавчу ініціативу грузинської влади про "іноагентів", "що може стати на заваді важливій роботі сотень грузинських громадських організацій", і привітали нещодавнє рішення уряду відкликати пов’язані з нею законопроєкти.

Зурабішвілі та Салліван також погодились із необхідністю гарантувати, щоб Росія продовжувала відчувати весь економічний тягар санкцій, експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з понад 30 союзників і партнерів".

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Окремо радник Байдена з нацбезпеки "наголосив на необхідності для Грузії не перетворитися на шлях для ухилення санкцій або оминання торговельних обмежень".

Як відомо, 7 березня грузинський парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" 76 голосами - мінімально необхідною більшістю. Це спровокувало масштабні протести, після чого вранці 10 березня парламент Грузії у другому читанні "вбив" скандальний проєкт

Детально про те, чого досягли протести у Грузії, читайте у статті: Проміжна перемога європейської Грузії.

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Грузія США

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