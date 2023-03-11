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Советник Байдена обсудил с президентом Грузии скандальный проект об "иноагентах"

Суббота, 11 марта 2023, 09:19

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу провел встречу с грузинским президентом Саломе Зурабишвили и обсудил последние события в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Белом доме.

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Среди прочего, Салливан и Зурабишвили подчеркнули "общую заинтересованность их стран в евроатлантической интеграции Грузии", в частности единый и инклюзивный подход к проведению реформ, необходимых для получения Грузией статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Также советник Байдена и президент Грузии обсудили законодательную инициативу грузинских властей об "иноагентах", "что может помешать важной работе сотен грузинских общественных организаций", и приветствовали недавнее решение правительства отозвать связанные с ней законопроекты.

Зурабишвили и Салливан также согласились с необходимостью гарантировать, чтобы Россия продолжала чувствовать все экономическое бремя санкций, экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией из более 30 союзников и партнеров".

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Отдельно советник Байдена по нацбезопасности "отметил необходимость для Грузии не превратиться в путь для уклонения санкций или обхода торговых ограничений".

Как известно, 7 марта грузинский парламент в первом чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 76 голосами - минимально необходимым большинством. Это спровоцировало масштабные протесты, после чего утром 10 марта парламент Грузии во втором чтении "убил" скандальный проект.

Подробно о том, чего достигли протесты в Грузии, читайте в статье Промежуточная победа европейской Грузии.

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Грузия США

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