Проросійська партія експрем’єра Словаччини вперше за понад два роки лідирує в опитуваннях

Партія Smer-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вперше за більш як два роки вирвалась у лідери соціологічних опитувань перед достроковими виборами у вересні 2023 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування агенції Ipsos на замовлення порталу Dennik N.

За Smer-SD готові віддати голос 16,2% виборців, на другому місці опинився лідер попередніх опитувань – партія "Голос" із 16%.

Нагадаємо, що Фіцо був прем'єр-міністром Словаччини у 2006-2010 та 2012-2018 роках й був змушений піти у відставку на користь тодішнього колеги по партії, а нині лідера "Голосу" Петра Пеллегріні після масових протестів проти корупції на високому рівні.

В останні місяці Smer-SD вдається до більш жорсткої риторики щодо ЄС та України. Не так давно Фіцо заявив, що війну в Україні у 2014 році розпочали "українські фашисти", а повернути анексований Крим неможливо.

Окрім Smer-SD і "Голосу, подолати п’ятивідсотковий бар’єр зможуть ще п’ять партій: "Прогресивна Словаччина" (11,1%), "Республіка" (8,6%), "Ми – родина" (8,5%), а також "Слобода і солідарність" (6,4%) та Християнсько-демократичний рух (5,7%).

Тріумфатор останніх виборів 2020 року, партія OLaNO експрем’єра Ігоря Матовича наразі отримує лише 4,8% і опинилася б за бортом парламенту. Її майже двократне падіння рейтингу натомість перейшло новоствореній партії "Демократи" виконувача обов’язків глави уряду Едуарда Гегера – лише через два дні після оголошення про політсилу її підтримують 4,8%.

Дострокові парламентські вибори у Словаччині мають відбутися 30 вересня. Таку дату в останній день січня призначили словацькі парламентарі.

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