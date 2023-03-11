Пророссийская партия экс-премьера Словакии впервые за более чем два года лидирует в опросах

Партия Smer-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо впервые за более чем два года вырвалась в лидеры социологических опросов перед досрочными выборами в сентябре 2023 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует опрос агентства Ipsos по заказу портала Dennik N.

За Smer-SD готовы отдать голос 16,2% избирателей, на втором месте оказался лидер предыдущих опросов - партия "Голос" с 16%.

Напомним, что Фицо был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и 2012-2018 годах и был вынужден уйти в отставку в пользу тогдашнего коллеги по партии, а ныне лидера "Голоса" Петра Пеллегрини после массовых протестов против коррупции на высоком уровне.

В последние месяцы Smer-SD прибегает к более жесткой риторике в отношении ЕС и Украины. Не так давно Фицо заявил, что войну в Украине в 2014 году начали "украинские фашисты", а вернуть аннексированный Крым невозможно.

Кроме Smer-SD и "Голоса, преодолеть пятипроцентный барьер смогут еще пять партий: "Прогрессивная Словакия" (11,1%), "Республика" (8,6%), "Мы - семья" (8,5%), а также "Слобода и солидарность" (6,4%) и Христианско-демократическое движение (5,7%).

Триумфатор последних выборов 2020 года, партия OLaNO экс-премьера Игоря Матовича сейчас получает лишь 4,8% и оказалась бы за бортом парламента. Ее почти двукратное падение рейтинга взамен перешло новосозданной партии "Демократы" исполняющего обязанности главы правительства Эдуарда Хегера - всего через два дня после объявления о политсиле ее поддерживают 4,8%.

Досрочные парламентские выборы в Словакии должны состояться 30 сентября. Такую дату в последний день января назначили словацкие парламентарии.

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