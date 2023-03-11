Співголова німецьких "Зелених" – за прискорення військової допомоги Україні

Співголова німецької партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур вважає, що Німеччина повинна прискорити темпи військової допомоги Україні.

Про це політик заявив у спільному інтерв’ю виданням Rheinische Post та General-Anzeiger, пише "Європейська правда".

"Коли в найближчі кілька тижнів почнеться великий наступ росіян, щойно земля перестане бути такою багнистою, ми зрозуміємо, що запізнилися. Треба думати про те, як прискорити постачання Leopard, щоб більша частина з них надійшла до ЗСУ вже цього року, а не в 2024-му", – підкреслив Нуріпур.

Співголова "Зелених" також розкритикував той факт, що дискусія про постачання винищувачів Києву в Німеччині досі не розпочата. Коли, наприклад, Польща повідомляє, що передає Україні ще кілька танків Leopard, то це крок у правильному напрямку, заявив політик.

"Дебати про винищувачі не відкладені. На часі – прискорення постачання танків і виробництва боєприпасів", – зазначив він.

У лютому, нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. Лідер найбільшого опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі.

Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на F-16. Детально на цю тему - у статті: Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна.