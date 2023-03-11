Сопредседатель немецких "Зеленых" - за ускорение военной помощи Украине

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Омид Нурипур считает, что Германия должна ускорить темпы военной помощи Украине.

Об этом политик заявил в совместном интервью изданиям Rheinische Post и General-Anzeiger, пишет "Европейская правда".

"Когда в ближайшие несколько недель начнется большое наступление россиян, как только земля перестанет быть такой топкой, мы поймем, что опоздали. Надо думать о том, как ускорить поставки Leopard, чтобы большая часть из них поступила в ВСУ уже в этом году, а не в 2024-м", - подчеркнул Нурипур.

Сопредседатель "Зеленых" также раскритиковал тот факт, что дискуссия о поставках истребителей Киеву в Германии до сих пор не начата. Когда, например, Польша сообщает, что передает Украине еще несколько танков Leopard, то это шаг в правильном направлении, заявил политик.

"Дебаты об истребителях не отложены. На очереди - ускорение поставок танков и производства боеприпасов", - отметил он.

В феврале, напомним, министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину, но заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. Лидер крупнейшего оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также считает возможным, что Германия поставит Украине истребители.

Среди западных истребителей, как известно, Украина наиболее ориентируется на F-16. Подробно на эту тему - в статье Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.