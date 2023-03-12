Протести у Франції проти пенсійної реформи зібрали найменше число учасників

Демонстрантів проти пенсійної реформи було значно менше у суботу на сьомий день протестів у Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у Франції на вулиці вийшли 368 000 людей.

Це найнижча цифра з початку протестів і різко менша порівняно з 963 000 демонстрантів у суботу 11 лютого або рекордом 7 березня (1,28 мільйона). Зі свого боку, CGT нарахувала понад мільйон осіб, порівняно з 2,5 мільйонами 11 лютого і 3,5 мільйонами 7 березня.

Після досягнення рекордних показників у вівторок, соціальний рух повернувся до свого найнижчого рівня. "Дні не порівнюються, вони складаються", - виправдовувався генеральний секретар профспілки Unsa Лоран Ескюр на чолі паризької ходи, яка зібрала 48 000 осіб за даними влади і 300 000 за даними CGT, проти 500 000 і 93 000 відповідно в суботу 11 лютого.

За даними префектури Буш-дю-Рон, в Марселі було лише 7 000 демонстрантів, проти 30 000 у вівторок і 12 000 11 лютого. Навіть CGT, яка ніколи не нараховувала менше 100 000 учасників у Марселі, цього разу заявила лише про 80 000.

Ідентична ситуація в Тулузі, де процесія зібрала 10 000 осіб за даними префектури, 45 000 за даними організаторів, що є найнижчими показниками з початку року.

Так само в Сент-Етьєні (2350 проти 8000) і Страсбурзі (1300 проти 5000), а також у середніх містах, таких як Тарб (2500 проти 6000), Роанн (2000 проти 4000), Аррас (1400 проти 2000) або Монтобан (1000 проти 5000), серед інших.

У цьому загальному зниженні деякі міста все ще демонструють дещо вищі показники, ніж 16 лютого, наприклад, Перпіньян (3800 до 8000) і Ніцца (2300 до 8000).

Як повідомлялося, організатори очікували на протестах у суботу близько мільйона людей.

Разом з тим у суботу Сенат Франції таки схвалив суперечливу пенсійну реформу.