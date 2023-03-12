Протесты во Франции против пенсионной реформы собрали наименьшее число участников

Демонстрантов против пенсионной реформы было значительно меньше в субботу на седьмой день протестов во Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

По данным Министерства внутренних дел, во Франции на улицы вышли 368 000 человек.

Это самая низкая цифра с начала протестов и резко меньше по сравнению с 963 000 демонстрантов в субботу 11 февраля или рекордом 7 марта (1,28 миллиона). Со своей стороны, CGT насчитала более миллиона человек, по сравнению с 2,5 миллионами 11 февраля и 3,5 миллионами 7 марта.

После достижения рекордных показателей во вторник, социальное движение вернулось к своему самому низкому уровню. "Дни не сравниваются, они складываются", - оправдывался генеральный секретарь профсоюза Unsa Лоран Эскюр во главе парижского шествия, которое собрало 48 000 человек по данным властей и 300 000 по данным CGT, против 500 000 и 93 000 соответственно в субботу 11 февраля.

По данным префектуры Буш-дю-Рон, в Марселе было лишь 7 000 демонстрантов, против 30 000 во вторник и 12 000 11 февраля. Даже CGT, которая никогда не насчитывала менее 100 000 участников в Марселе, на этот раз заявила лишь о 80 000.

Идентичная ситуация в Тулузе, где процессия собрала 10 000 человек по данным префектуры, 45 000 по данным организаторов, что является самыми низкими показателями с начала года.

Так же в Сент-Этьене (2350 против 8000) и Страсбурге (1300 против 5000), а также в средних городах, таких как Тарб (2500 против 6000), Роанн (2000 против 4000), Аррас (1400 против 2000) или Монтобан (1000 против 5000), среди других.

В этом общем снижении некоторые города все еще демонстрируют несколько более высокие показатели, чем 16 февраля, например, Перпиньян (3800 до 8000) и Ницца (2300 до 8000).

Как сообщалось, организаторы ожидали на протестах в субботу около миллиона человек.

Вместе с тем в субботу Сенат Франции таки одобрил противоречивую пенсионную реформу.