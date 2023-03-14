У Кремлі заявили про невизнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду

У Кремлі прокоментували наміри Міжнародного кримінального суду (МКС) відкрити дві справи про воєнні злочини РФ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ТАСС.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", - сказав прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, коментуючи наміри МКС.

Пєсков також зазначив, що позиція Києва означає, що цілі Росії в Україні можуть бути досягнуті лише "військовим шляхом".

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд готується відкрити дві справи про воєнні злочини РФ в Україні: у зв’язку з викраденнями українських дітей та навмисними атаками Росії проти цивільної інфраструктури України.

Ці справи представлять перші міжнародні звинувачення після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наразі незрозуміло, кому суд планує пред'явити звинувачення в кожному конкретному випадку. На прохання New York Times підтвердити клопотання про видачу ордерів на арешт прокуратура відповіла, що не обговорює публічно деталі, пов'язані з поточними розслідуваннями.

Деякі дипломати та експерти заявили, що є ймовірність звинувачення щодо президента Росії Владіміра Путіна, оскільки суд не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних з воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.

Проте ймовірність судового процесу залишається низькою, попереджають експерти, оскільки МКС не може розглядати справи заочно. Росія навряд чи видасть своїх чиновників для проведення суду.