Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Кремле заявили о непризнании юрисдикции Международного уголовного суда

Вторник, 14 марта 2023, 10:44

В Кремле прокомментировали намерения Международного уголовного суда (МУС) открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ТАСС.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения МУС.

Песков также отметил: позиция Киева означает, что цели России в Украине могут быть достигнуты только "военным путем".

Как сообщалось, Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и преднамеренными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.

Эти дела представят первые международные обвинения после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Пока непонятно, кому суд планирует предъявить обвинения в каждом конкретном случае. На просьбу издания The New York Times подтвердить ходатайство о выдаче ордеров на арест прокуратура ответила, что не обсуждает публично детали, связанные с текущими расследованиями.

Некоторые дипломаты и эксперты заявили, что есть вероятность обвинения в отношении президента России Владимира Путина, поскольку суд не признает иммунитет главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Однако вероятность судебного процесса остается низкой, предупреждают эксперты, поскольку МУС не может рассматривать дела заочно. Россия вряд ли выдаст своих чиновников для проведения суда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Международные суды Война с РФ

Статьи

От рекорда Франции до провала Грузии: кого украинцы считают главными союзниками в войне

Во время войны у Украины есть много друзей: только "коалиция Рамштайн" насчитывает более 40 стран. Но кого сами украинцы считают главными союзниками? (укр)
14 марта 2023 — Петр Бурковский, Европейская правда

"Слепая зона" политики в отношении Украины: открытое письмо правительству Германии

Фразы типа "Украина не должна проиграть" или "РФ не должна победить" лишь вызывают политическую неопределенность и вредят Германии.
13 марта 2023 — Андреас Умланд, Франциска Дэвис, Отто Люхтерхандт, Штефан Трёбст

Украинские уроки для Франции: как большая война заставила Париж поверить в расширение НАТО

Франция наконец открыла для себя Украину не просто как отдельное образование, а как государство, на которое надо смотреть не сквозь российскую призму...
13 марта 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда