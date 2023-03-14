В Кремле заявили о непризнании юрисдикции Международного уголовного суда

В Кремле прокомментировали намерения Международного уголовного суда (МУС) открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ТАСС.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения МУС.

Песков также отметил: позиция Киева означает, что цели России в Украине могут быть достигнуты только "военным путем".

Как сообщалось, Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и преднамеренными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.

Эти дела представят первые международные обвинения после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Пока непонятно, кому суд планирует предъявить обвинения в каждом конкретном случае. На просьбу издания The New York Times подтвердить ходатайство о выдаче ордеров на арест прокуратура ответила, что не обсуждает публично детали, связанные с текущими расследованиями.

Некоторые дипломаты и эксперты заявили, что есть вероятность обвинения в отношении президента России Владимира Путина, поскольку суд не признает иммунитет главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Однако вероятность судебного процесса остается низкой, предупреждают эксперты, поскольку МУС не может рассматривать дела заочно. Россия вряд ли выдаст своих чиновников для проведения суда.