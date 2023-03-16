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Президенту Чехії виписали максимальний штраф за порушення виборчого фінансування

Четвер, 16 березня 2023, 22:44

Управління з нагляду за діяльністю політичних партій Чехії оштрафувало президента Петра Павела на 60 тисяч крон (понад 2500 євро) -максимальний штраф, який відомство стягувало з фізичної особи, – за непрозорі дані про пожертви під час передвиборчої кампанії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", член керівництва відомства Ян Оутли розповів у коментарі ČTK.

За його словами, в переліку донорів Павела часто не вистачало інформації про місце проживання й дату народження.

Обсяг пожертвувань кампанії Павела, про донорів яких відсутні дані, поки що незрозумілий. Очікується, що він буде розкритий у звіті про фінансування виборчої кампанії, який чеський президент має подати до 2 травня включно.

Оскільки штраф був накладений ще до того, як Павел набув президентських повноважень, на нього не поширювався імунітет. Згідно з офіційними даними, він сплатив штраф ще 13 березня.

Експрем’єр Чехії Бабіш, який закликав ставити на його перемогу на виборах, міг порушити закон

Сам Петр Павел пояснив журналістам під час візиту до Польщі, що самі донори (яких у нього було шість тисяч) не вказували необхідну інформацію про себе, й способу отримати її його кампанія не мала.

"Як мені пояснили, 60 тисяч злотих – це, по суті, стандартний штраф за незначні порушення. Я думаю, що це абсолютно зрозуміло, і у мене немає жодних проблем з цим, тому що ці проблеми просто трапляються", – додав він.

Згідно з відкритими даними чеського Управління з нагляду за діяльністю політичних партій, крім Павела, жодна інша особа не була оштрафована відомством на 60 тисяч крон; попередній найвищий штраф становив 40 тисяч крон.

Нагадаємо, Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії в січні 2023 року, отримавши 58,32% голосів, тоді як його суперник, експрем’єр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%. Генерал НАТО у відставці змінив на посаді Мілоша Земана, який обіймав її десять років.

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Чехія

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