Президенту Чехії виписали максимальний штраф за порушення виборчого фінансування

Управління з нагляду за діяльністю політичних партій Чехії оштрафувало президента Петра Павела на 60 тисяч крон (понад 2500 євро) -максимальний штраф, який відомство стягувало з фізичної особи, – за непрозорі дані про пожертви під час передвиборчої кампанії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", член керівництва відомства Ян Оутли розповів у коментарі ČTK.

За його словами, в переліку донорів Павела часто не вистачало інформації про місце проживання й дату народження.

Обсяг пожертвувань кампанії Павела, про донорів яких відсутні дані, поки що незрозумілий. Очікується, що він буде розкритий у звіті про фінансування виборчої кампанії, який чеський президент має подати до 2 травня включно.

Оскільки штраф був накладений ще до того, як Павел набув президентських повноважень, на нього не поширювався імунітет. Згідно з офіційними даними, він сплатив штраф ще 13 березня.

Сам Петр Павел пояснив журналістам під час візиту до Польщі, що самі донори (яких у нього було шість тисяч) не вказували необхідну інформацію про себе, й способу отримати її його кампанія не мала.

"Як мені пояснили, 60 тисяч злотих – це, по суті, стандартний штраф за незначні порушення. Я думаю, що це абсолютно зрозуміло, і у мене немає жодних проблем з цим, тому що ці проблеми просто трапляються", – додав він.

Згідно з відкритими даними чеського Управління з нагляду за діяльністю політичних партій, крім Павела, жодна інша особа не була оштрафована відомством на 60 тисяч крон; попередній найвищий штраф становив 40 тисяч крон.

Нагадаємо, Петр Павел переміг на президентських виборах у Чехії в січні 2023 року, отримавши 58,32% голосів, тоді як його суперник, експрем’єр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%. Генерал НАТО у відставці змінив на посаді Мілоша Земана, який обіймав її десять років.