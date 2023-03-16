Президенту Чехии выписали максимальный штраф за нарушение избирательного финансирования

Управление по надзору за деятельностью политических партий Чехии оштрафовало президента Петра Павела на 60 тысяч крон (более 2500 евро) - максимальный штраф, который ведомство взимало с физического лица, - за непрозрачные данные о пожертвованиях во время предвыборной кампании.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", член руководства ведомства Ян Оутли рассказал в комментарии ČTK.

По его словам, в перечне доноров Павела часто не хватало информации о месте жительства и дате рождения.

Объем пожертвований кампании Павела, о донорах которых отсутствуют данные, пока непонятен. Ожидается, что он будет раскрыт в отчете о финансировании избирательной кампании, который чешский президент должен подать до 2 мая включительно.

Поскольку штраф был наложен еще до того, как Павел получил президентские полномочия, на него не распространялся иммунитет. Согласно официальным данным, он уплатил штраф еще 13 марта.

Сам Петр Павел объяснил журналистам во время визита в Польшу, что сами доноры (которых у него было шесть тысяч) не указывали необходимую информацию о себе, и способа получить ее его кампания не имела.

"Как мне объяснили, 60 тысяч злотых - это, по сути, стандартный штраф за незначительные нарушения. Я думаю, что это абсолютно понятно, и у меня нет никаких проблем с этим, потому что эти проблемы просто случаются", - добавил он.

Согласно открытым данным чешского Управления по надзору за деятельностью политических партий, кроме Павела, ни одно другое лицо не было оштрафовано ведомством на 60 тысяч крон; предыдущий самый высокий штраф составлял 40 тысяч крон.

Напомним, Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии в январе 2023 года, получив 58,32% голосов, тогда как его соперник, экс-премьер и лидер партии ANO Андрей Бабиш - 41,67%. Генерал НАТО в отставке сменил на посту Милоша Земана, который занимал ее десять лет.