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Президенту Чехии выписали максимальный штраф за нарушение избирательного финансирования

Четверг, 16 марта 2023, 22:44

Управление по надзору за деятельностью политических партий Чехии оштрафовало президента Петра Павела на 60 тысяч крон (более 2500 евро) - максимальный штраф, который ведомство взимало с физического лица, - за непрозрачные данные о пожертвованиях во время предвыборной кампании.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", член руководства ведомства Ян Оутли рассказал в комментарии ČTK.

По его словам, в перечне доноров Павела часто не хватало информации о месте жительства и дате рождения.

Объем пожертвований кампании Павела, о донорах которых отсутствуют данные, пока непонятен. Ожидается, что он будет раскрыт в отчете о финансировании избирательной кампании, который чешский президент должен подать до 2 мая включительно.

Поскольку штраф был наложен еще до того, как Павел получил президентские полномочия, на него не распространялся иммунитет. Согласно официальным данным, он уплатил штраф еще 13 марта.

Экс-премьер Чехии Бабиш, призывавший ставить на его победу на выборах, мог нарушить закон

Сам Петр Павел объяснил журналистам во время визита в Польшу, что сами доноры (которых у него было шесть тысяч) не указывали необходимую информацию о себе, и способа получить ее его кампания не имела.

"Как мне объяснили, 60 тысяч злотых - это, по сути, стандартный штраф за незначительные нарушения. Я думаю, что это абсолютно понятно, и у меня нет никаких проблем с этим, потому что эти проблемы просто случаются", - добавил он.

Согласно открытым данным чешского Управления по надзору за деятельностью политических партий, кроме Павела, ни одно другое лицо не было оштрафовано ведомством на 60 тысяч крон; предыдущий самый высокий штраф составлял 40 тысяч крон.

Напомним, Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии в январе 2023 года, получив 58,32% голосов, тогда как его соперник, экс-премьер и лидер партии ANO Андрей Бабиш - 41,67%. Генерал НАТО в отставке сменил на посту Милоша Земана, который занимал ее десять лет.

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Чехия

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