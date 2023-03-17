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Британія обіцяє підтримку Міжнародному кримінальному суду після рішення щодо Путіна

П'ятниця, 17 березня 2023, 21:40

Віцепрем’єр-міністр, мініcтр юстиції Великої Британії Домінік Рааб запевнив, що країна сприятиме Міжнародному кримінальному суду в його розслідуваннях для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У коментарі для британських ЗМІ Рааб припустив, що розслідування воєнних злочинів Росії буде тривалим, але те ж говорили й про Югославію та Руанду, "і багато з відповідальних опинились на лаві підсудних".

"Гадаю, в короткостроковій перспективі Путіну буде дуже важко подорожувати світом, бо багато країн є членами МКС і мають зобов’язання арештувати його", – наголосив британський міністр.

На його думку, для Міжнародного кримінального суду наразі важлива підтримка роботи з боку держав-членів – насамперед судово-медичну, розслідувальну й технічну, "і саме це робимо ми в Лондоні, з нашими колегами й партнерами".

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Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Україна не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.  

Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери.

Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

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Велика Британія Міжнародні суди Путін

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