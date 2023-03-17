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Британия обещает поддержку Международному уголовному суду после решения по Путину

Пятница, 17 марта 2023, 21:40

Вице-премьер-министр, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заверил, что страна будет способствовать Международному уголовному суду в его расследованиях для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В комментарии для британских СМИ Рааб предположил, что расследование военных преступлений России будет длительным, но то же говорили и о Югославии и Руанде, "и многие из ответственных оказались на скамье подсудимых".

"Думаю, в краткосрочной перспективе Путину будет очень трудно путешествовать по миру, потому что многие страны являются членами МУС и имеют обязательства арестовать его", - подчеркнул британский министр.

По его мнению, для Международного уголовного суда сейчас важна поддержка работы со стороны государств-членов - прежде всего судебно-медицинская, расследовательская и техническая, "и именно это делаем мы в Лондоне, с нашими коллегами и партнерами".

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Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

Украина не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории. 

Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому формально они должны учитывать выданные МУС ордера.

Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.

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Великобритания Международные суды Путин

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