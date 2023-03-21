Чехія відправляє велику делегацію на Тайвань попри заперечення Китаю

Спікерка нижньої палати чеського парламенту Маркета Пекарова-Адамова має намір відвідати Тайвань з метою зміцнення взаємних зв'язків, що викликало обурення Китаю.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Пекарова-Адамова заявила в понеділок, що вона очолить велику делегацію в поїздці 25-30 березня, яка зосередиться на бізнесі, торгівлі, дослідженнях, освіті, культурі та інших відносинах.

Її супроводжуватимуть близько 150 осіб, серед яких представники близько 100 чеських компаній, а також науковці, законодавці та інші.

Чехія, як і більшість країн, не має офіційних дипломатичних зв'язків з Тайванем, але підтримує міцні неформальні контакти. Тайванські високотехнологічні компанії також є значними інвесторами в Чеській Республіці.

Пекарова-Адамова повідомила, що зустрінеться з лідерами острова, в тому числі з президенткою Тайваню Цай Інвень і прем'єр-міністром, а також виступить у парламенті.

За її словами, Китай застеріг від цієї поїздки.

Нещодавно китайський уряд засудив телефонну розмову між новообраним президентом Чехії Петром Павелом і Цай Інвень. Представник офісу чеського президента також прилетить до Тайбея.

Нагадаємо, міністерка освіти Німеччини Беттіна Старк-Ватцингер цього тижня здійснить візит до Тайваню, ставши першим за 26 років німецьким урядовцем, що відвідає острів, який Китай вважає своєю територією.