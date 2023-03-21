Чехия отправляет большую делегацию на Тайвань, несмотря на возражения Китая

Спикер нижней палаты чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова намерена посетить Тайвань с целью укрепления взаимных связей, что вызвало возмущение Китая.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Пекарова-Адамова заявила в понедельник, что она возглавит большую делегацию в поездке 25-30 марта, которая сосредоточится на бизнесе, торговле, исследованиях, образовании, культуре и других отношениях.

Ее будут сопровождать около 150 человек, среди которых представители около 100 чешских компаний, а также ученые, законодатели и другие.

Чехия, как и большинство стран, не имеет официальных дипломатических связей с Тайванем, но поддерживает прочные неформальные контакты. Тайваньские высокотехнологичные компании также являются значительными инвесторами в Чешской Республике.

Пекарова-Адамова сообщила, что встретится с лидерами острова, в том числе с президентом Тайваня Цай Инвэнь и премьер-министром, а также выступит в парламенте.

По ее словам, Китай предостерег от этой поездки.

Недавно китайское правительство осудило телефонный разговор между новоизбранным президентом Чехии Петром Павелом и Цай Инвэнь. Представитель офиса чешского президента также прилетит в Тайбэй.

Напомним, министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер на этой неделе совершит визит на Тайвань, став первым за 26 лет немецким чиновником, который посетит остров, который Китай считает своей территорией.