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КНДР заявила про випробування підводного безпілотника, здатного нести ядерну зброю

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П'ятниця, 24 березня 2023, 07:59

Північна Корея провела випробування нового підводного ударного безпілотника, здатного нести ядерну зброю.

Про це повідомила північнокорейське агентство KCNA, пише "Європейська правда".

За інформацією Пхеньяна, цей безпілотник може бути розгорнутий на будь-якому узбережжі і в порту або буксируватися надводним кораблем для роботи.

 

Повідомляється, що під час випробування новий північнокорейський безпілотник перебував під водою на глибині від 80 до 150 метрів понад 59 годин і підірвав неядерний заряд у водах біля східного узбережжя в четвер.

"Місія підводної ядерної стратегічної зброї полягає в тому, щоб непомітно проникнути в оперативні води і створити надмасштабне радіоактивне цунамі за допомогою підводного вибуху, щоб знищити морські ударні групи і головні оперативні порти противника", - йдеться у заяві.

 

На випробуваннях був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин, цього разу без доньки, яка супроводжувала його на попередніх випробуваннях.

Раніше цього тижня КНДР провели навчання, що імітували ядерну контратаку проти США і Південної Кореї.

16 березня Пхеньян провів запуск цієї міжконтинентальної ракети, а 19 березня запустив чергову балістичну ракету малої дальності. 

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КНДР

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