КНДР провела запуск ракети із симуляцією ядерної контратаки проти США та Південної Кореї

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин був присутній на навчаннях, що імітували ядерну контратаку проти США і Південної Кореї.

Про це повідомило в понеділок державне телеграфне агентство KCNA, пише "Європейська правда".

Навчання включали запуск ракети малої дальності, але - що незвично - ракета вилетіла із заглибленої шахти, що, на думку аналітиків, допоможе поліпшити швидкість і стабільність у майбутніх випробуваннях міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

KCNA заявило, що навчання в суботу та неділю були покликані посилити "здатність країни до військового стримування і ядерної контратаки", звинувативши Вашингтон і Сеул у "явній спробі розв'язати війну" проти неї.

В ході навчань балістична ракета, оснащена макетною ядерною боєголовкою, пролетіла 800 км, перш ніж вразити ціль за сценарієм тактичної ядерної атаки, повідомило KCNA.

На фотографіях видно, що Кім був присутній на випробуваннях і знову зі своєю донькою.

Аналітики кажуть, що фотографії свідчать про те, що це був запуск балістичної ракети малої дальності KN-23, але на відміну від минулих випробувань, вихлопні гази двигуна, схоже, виходили з обох боків у момент зльоту, що може означати, що була використана шахтна установка, пише Reuters.

"Досі Північна Корея надавала перевагу мобільним пусковим установкам для всього, але з огляду на поганий стан доріг і систем, було важко гарантувати стабільність ракети під час реальних операцій", - сказав Ян Ук, науковий співробітник Інституту політичних досліджень " в Сеулі.

Останній запуск, можливо, слугуватиме випробуванням для майбутніх запусків більших ракет, таких як МБР "Хвасонг-17" в шахті".

Нагадаємо, 16 березня Пхеньян запустив міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17, у неділю, 19 березня, - чергову балістичну ракету малої дальності.