КНДР заявила об испытании подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие

Северная Корея провела испытания нового подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие.

Об этом сообщило северокорейское агентство KCNA, пишет "Европейская правда".

По информации Пхеньяна, этот беспилотник может быть развернут на любом побережье и в порту или буксироваться надводным кораблем для работы.

Сообщается, что во время испытания новый северокорейский беспилотник находился под водой на глубине от 80 до 150 метров более 59 часов и взорвал неядерный заряд в водах у восточного побережья в четверг.

"Миссия подводного ядерного стратегического оружия заключается в том, чтобы незаметно проникнуть в оперативные воды и создать сверхмасштабное радиоактивное цунами с помощью подводного взрыва, чтобы уничтожить морские ударные группы и главные оперативные порты противника", - говорится в заявлении.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, на этот раз без дочери, которая сопровождала его на предыдущих испытаниях.

Ранее на этой неделе КНДР провели учения, имитирующие ядерную контратаку против США и Южной Кореи.

16 марта Пхеньян провел запуск этой межконтинентальной ракеты, а 19 марта запустил очередную баллистическую ракету малой дальности.