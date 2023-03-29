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Британія домовилась зі Швецією про купівлю 14 САУ Archer

Середа, 29 березня 2023, 22:13

Міністри оборони Великої Британії та Швеції – Бен Воллес і Пол Йонсон – у середу зафіксували наміри Лондона придбати чотирнадцять шведських самохідних артилерійських установок Archer, аби замінити надану Україні техніку.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосила пресслужба британського Міноборони.

У межах візиту до Лондона Йонсон підписав листа про наміри щодо нового контракту на поставку 14 САУ Archer шведського виробництва для британської армії, про що було оголошено раніше в березні.

"Придбання Archer також дозволяє Великій Британії підтримати Україну, передавши самохідні гармати AS90, які замінять їх до надходження артилерійської мобільної вогневої платформи, що має відбутися наприкінці цього десятиліття", – йдеться в повідомленні.

Також Британія оголосила про підписання контракту на суму майже п’ять мільйонів фунтів стерлінгів на поповнення запасів зброї, наданих Україні, гвинтівками Carl-Gustaf M4 виробництва шведської компанії Saab.

Сторони також обговорили питання майбутньої співпраці між Великою Британією та Швецією в контексті вступу останньої до Північноатлантичного Альянсу.

Як підкреслюється, Британія раніше вже домовлялась про придбання продукції шведської військової промисловості для поповнення запасів після допомоги Україні, зокрема протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Минулого тижня, нагадаємо, шведський парламент схвалив пропозицію уряду країни про передання Україні нового пакета військової допомоги, в якому передбачені вісім САУ Archer і десять танків Leopard 2.

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Велика Британія Швеція

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