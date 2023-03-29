Британия договорилась со Швецией о покупке 14 САУ Archer

Министры обороны Великобритании и Швеции - Бен Уоллес и Пол Йонсон - в среду зафиксировали намерения Лондона приобрести четырнадцать шведских самоходных артиллерийских установок Archer, чтобы заменить предоставленную Украине технику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила пресс-служба британского Минобороны.

В рамках визита в Лондон Йонсон подписал письмо о намерениях по новому контракту на поставку 14 САУ Archer шведского производства для британской армии, о чем было объявлено ранее в марте.

"Приобретение Archer также позволяет Великобритании поддержать Украину, передав самоходные пушки AS90, которые заменят их до поступления артиллерийской мобильной огневой платформы, что должно произойти в конце этого десятилетия", - говорится в сообщении.

Также Великобритания объявила о подписании контракта на сумму почти пять миллионов фунтов стерлингов на пополнение запасов оружия, предоставленных Украине, винтовками Carl-Gustaf M4 производства шведской компании Saab.

Стороны также обсудили вопросы будущего сотрудничества между Великобританией и Швецией в контексте вступления последней в Североатлантический Альянс.

Как подчеркивается, Британия ранее уже договаривалась о приобретении продукции шведской военной промышленности для пополнения запасов после помощи Украине, в частности противотанковых ракетных комплексов NLAW.

На прошлой неделе, напомним, шведский парламент одобрил предложение правительства страны о передаче Украине нового пакета военной помощи, в котором предусмотрены восемь САУ Archer и десять танков Leopard 2.