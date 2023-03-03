ЄС розкритикував плани Угорщини перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

Європейський союз застеріг Угорщину від перенесення посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима після повідомлень ЗМІ про те, що такий крок може відбутися вже наступного місяця.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано заявив, що в ЄС "існує давня позиція, яка випливає з резолюції 478 Ради Безпеки ООН від 1980 року, що закликає всі держави-члени ООН вивести посольства і дипломатичні місії в Ізраїлі з Єрусалима".

Рішення Угорщини перенести свою дипломатичну місію до Єрусалима стане першим для країни-члена ЄС і ризикує підірвати довгострокову мету ЄС - створення двох держав для Ізраїлю та Палестини.

Орбан зробив крок у цьому напрямку в березні 2019 року, коли він перевів торговий відділ угорської місії в Ізраїлі до Єрусалиму.

Раніше в п'ятницю видання Zman Yisrael повідомило, що міністри закордонних справ Ізраїлю та Угорщини - Елі Коен і Петер Сійярто - досягли угоди про перенесення в останні дні.

Міністерство закордонних справ Угорщини відмовилося підтвердити або спростувати повідомлення ізраїльських ЗМІ.

Як відомо, у травні 2018 року США перенесли своє ізраїльське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима попри гучну критику переважної більшості країн. Протести проти такого рішення Дональда Трампа призвели до загибелі щонайменше 58 палестинців.