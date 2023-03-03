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ЕС раскритиковал планы Венгрии перенести посольство в Израиле в Иерусалим

Пятница, 3 марта 2023, 22:58

Европейский союз предостерег Венгрию от переноса посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим после сообщений СМИ о том, что такой шаг может произойти уже в следующем месяце.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Спикер ЕС по внешней политике Петер Стано заявил, что в ЕС "существует давняя позиция, вытекающая из резолюции 478 Совета Безопасности ООН от 1980 года, которая призывает все государства-члены ООН вывести посольства и дипломатические миссии в Израиле из Иерусалима".

Решение Венгрии перенести свою дипломатическую миссию в Иерусалим станет первым для страны-члена ЕС и рискует подорвать долгосрочную цель ЕС - создание двух государств для Израиля и Палестины.

Орбан сделал шаг в этом направлении в марте 2019 года, когда он перевел торговый отдел венгерской миссии в Израиле в Иерусалим.

Ранее в пятницу издание Zman Yisrael сообщило, что министры иностранных дел Израиля и Венгрии - Эли Коэн и Петер Сийярто - достигли соглашения о переносе в последние дни.

Министерство иностранных дел Венгрии отказалось подтвердить или опровергнуть сообщение израильских СМИ.

Как известно, в мае 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на громкую критику подавляющего большинства стран. Протесты против такого решения Дональда Трампа привели к гибели по меньшей мере 58 палестинцев.

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Венгрия

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