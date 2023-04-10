Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Додон знову керуватиме соціалістами Молдови

Понеділок, 10 квітня 2023, 21:28

Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) на республіканській нараді в понеділок ухвалила рішення призначити виконавчим секретарем колишнього президента Ігоря Додона, який перебуває під слідством.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", політсила заявила в пресрелізі за підсумками наради.

Згідно з рішенням республіканської ради, Додон стає новим виконавчим секретарем Партії соціалістів. Влад Батринча, який обіймав цю посаду до нього, очолюватиме фракцію ПСРМ у парламенті.

А Зінаїда Гречана, яка досі була керівницею соціалістів у парламенті Молдови, стане почесною президенткою партії – цю ж посаду обіймав досі Ігор Додон.

Експрезидент Молдови Додон відмовився від депутатського мандата у жовтні 2021 року під приводом, що не бачить сенсу бути депутатом у парламенті цього скликання і очолив "Молдовсько-російський діловий союз".

Українці Молдови поскаржилися на Додона у прокуратуру за схвалення війни РФ 

Крім того, він заявив про переформатування керівництва Партії соціалістів – лідерство стало колегіальним, а Додон замість лідера став почесним головою політсили.

Водночас у вересні 2022-го Додон заявляв, що хоче "активніше займатися політикою" після того, як суд випустив його з-під домашнього арешту у так званій справі про "кульок".

Як відомо, проти Ігоря Додона у Молдові ведуть кілька кримінальних проваджень, де він залишається під судовим контролем. Нещодавно Додон обурювався через те, що його не випустили з Молдови для великоднього паломництва на гору Афон.

Детальніше про переслідування Додона читайте у статті Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова

Статті

Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США

Китайський вояж Макрона викликав відверте здивування, якщо не сказати більше, в багатьох західних столицях. І в першу чергу – у Вашингтоні.
10 квітня 2023 — Надія Коваль, Юрій Панченко

Криза на користь РФ: чому Болгарія не може сформувати уряд та які наслідки це матиме

Кожні нові вибори у Болгарії посилюють позиції відверто пропутінської партії "Відродження", яка вже вийшла на третю сходинку і претендує на більше.
10 квітня 2023 — Юрій Панченко, Михайло Драпак

"ЄС готовий дати Грузії статус кандидата, але у РФ є заготовки і на цей випадок"

Саломе Самадашвілі: "Грузинський уряд не просто не робить усе можливе для нашого кандидатства, а й влаштовує саботаж нашому успіху в Євросоюзі".
7 квітня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда