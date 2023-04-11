Румыния решила покупать американские истребители F-35

Высший совет нацбезопасности Румынии принял решение договариваться о покупке самых современных американских истребителей F-35.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из коммюнике по итогам заседания.

На заседании этого органа, в котором председательствует президент Румынии, обсудили в том числе развитие военной авиации Румынии, средств противовоздушной и противоракетной обороны, как и высокоточного оружия дальнего радиуса действия, чтобы страна была готова выполнять свои обязательства как член НАТО и сдерживать потенциальную агрессию.

"Процесс модернизации воздушных сил продолжится закупкой истребителей последнего поколения F-35. Эти самолеты, оснащенные широким спектром современных датчиков, способные обмениваться зашифрованной информацией в реальном времени с воздушными и наземными системами, возможностью реального управления оперативной картиной на поле боя, нести "умные" высокоточные снаряды, позволяют обеспечивать и удерживать преимущество в воздухе, что является обязательным условием для обеспечения суверенитета в воздушном пространстве страны и, при необходимости, ее обороны", – отмечается в заявлении.

Как отмечает румынское Digi24, президент Клаус Йоханнис еще в прошлом году говорил, что Румыния рассматривает такое решение.