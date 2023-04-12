Директор ЦРУ очікує “більшого брязкання” ядерною зброєю з боку РФ

Директор ЦРУ Білл Бернс заявив у вівторок, що очікує від Росії "більшого брязкання" ядерною зброєю на тлі триваючої війни проти України.

Як пише "Європейська правда", про це Бернс сказав під час виступу в Університеті Райса, повідомляє CNN.

Він зазначив, що ЦРУ наразі не "бачить доказів підготовки до будь-якого потенційного застосування ядерної зброї".

Він також наголосив, що відомство не бачить жодних "значних змін у розгортанні ядерних сил російським керівництвом".

Минулого місяця Путін заявив, що планує розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу згодом повідомив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

10 квітня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що хоче отримати гарантії того, що Москва захистить його країну в разі нападу на неї аналогічно до того, як захищає власну територію.

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