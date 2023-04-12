Директор ЦРУ ожидает "больше бряцания" ядерным оружием со стороны РФ

Директор ЦРУ Билл Бернс во вторник рассказал о своих ожиданиях относительно того, как Россия будет прибегать к ядерной риторике на фоне продолжающейся войны против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Бернс сказал во время выступления в Университете Райса, сообщает CNN.

Он отметил, что ЦРУ пока "не видит доказательств подготовки к какому-либо потенциальному применению ядерного оружия". Впрочем, директор ЦРУ ожидает от России "большего бряцания" ядерным оружием.

Он также подчеркнул, что ведомство не видит никаких "значительных изменений в развертывании ядерных сил российским руководством".

В прошлом месяце Путин заявил, что планирует разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу позже сообщил, что Беларусь уже располагает штурмовыми самолетами и комплексами "Искандер-М", которые способны нанести тактические ядерные удары.

10 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет получить гарантии того, что Москва защитит его страну в случае нападения на нее аналогично тому, как защищает собственную территорию.

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