Білий дім проведе закритий брифінг для сенаторів щодо витоку секретних документів

Адміністрація президента США Джо Байдена проведе закритий брифінг для американських сенаторів щодо витоку надсекретних документів, які, зокрема стосуються війни РФ проти України.

Як повідомляє Bloomberg, про це заявив помічник представника Демократичної партії в Сенаті, пише "Європейська правда".

За словами помічника, який спілкувався на умовах анонімності, конфіденційний брифінг відбудеться 19 квітня.

11 квітня лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер попросив провести закритий брифінг для всіх сенаторів через витік документів Пентагону.

Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Детально про витік секретних документів читайте у статті - Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди"