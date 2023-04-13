Белый дом проведет закрытый брифинг для сенаторов об утечке секретных документов

Администрация президента США Джо Байдена проведет закрытый брифинг для американских сенаторов об утечке сверхсекретных документов, которые, в частности, касаются войны РФ против Украины.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил помощник представителя Демократической партии в Сенате, пишет "Европейская правда".

По словам помощника, который общался на условиях анонимности, конфиденциальный брифинг состоится 19 апреля.

11 апреля лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер попросил провести закрытый брифинг для всех сенаторов из-за утечки документов Пентагона.

Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим министерство юстиции США начало расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите новое видео "ЕвроПравды".