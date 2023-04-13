У Литві почали розслідування після перетину білоруським прикордонником кордону

Прикордонники Швянченіського району Литви в четвер повідомили про виявлення випадку перетину державного кордону офіцером із Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Служби охорони державного кордону Литви (СОДК), яке цитує "Європейська правда".

У середу вдень співробітники прикордонної застави Швянченіс Вільнюського прикордонного округу СОДК за допомогою систем відеоспостереження стежили за п'ятьма білоруськими прикордонниками, які йшли вздовж кордону на території своєї країни.

"Один із цих офіцерів ненадовго зайшов на литовську сторону на відстань близько одного метра і без зупинки повернувся на свою територію. П'ятеро прикордонників продовжили патрулювання на своїй стороні", – йдеться в повідомленні СОДК.

Фото: Служба охорони державного кордону Литви

За фактом незаконного перетину державного кордону у Вільнюському прикордонному загоні литовські прикордонники почали досудове розслідування.

Випадки, коли білоруські прикордонники заходили на територію Литви, траплялись і раніше – зокрема у 2020 році.

Ситуація на литовсько-білоруському кордоні загострилась із літа 2021 року, коли там різко збільшився обсяг нелегальної міграції. Аналогічна ситуація спостерігалась і на кордонах Латвії та Польщі.

Вільнюс називав цю ситуацію гібридною атакою Білорусі проти Литви, спрямованою на політичний тиск на Європейський Союз через підтримку білоруської опозиції та санкції проти Мінська. У зв’язку з цим Литва почала будувати паркан на кордоні з Білоруссю.