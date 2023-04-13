В Литве начали расследование после пересечения белорусским пограничником границы

Пограничники Швянчениского района Литвы в четверг сообщили об обнаружении случая пересечения государственной границы офицером из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГ), которое цитирует "Европейская правда".

В среду днем сотрудники пограничной заставы Швянченис Вильнюсского пограничного округа СОГГ с помощью систем видеонаблюдения следили за пятью белорусскими пограничниками, которые шли вдоль границы на территории своей страны.

"Один из этих офицеров ненадолго зашел на литовскую сторону на расстояние около одного метра и без остановки вернулся на свою территорию. Пятеро пограничников продолжили патрулирование на своей стороне", – говорится в сообщении СОГГ.

ФОТО: СЛУЖБА ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ЛИТВЫ

По факту незаконного пересечения государственной границы в Вильнюсском пограничном отряде литовские пограничники начали досудебное расследование.

Случаи, когда белорусские пограничники заходили на территорию Литвы, случались и раньше – в частности в 2020 году.

Ситуация на литовско-белорусской границе обострилась с лета 2021 года, когда там резко увеличился объем нелегальной миграции. Аналогичная ситуация наблюдалась и на границах Латвии и Польши.

Вильнюс называл ситуацию гибридной атакой Беларуси против Литвы, направленной на политическое давление на Европейский Союз из-за поддержки белорусской оппозиции и санкций против Минска. В связи с этим Литва начала строить забор на границе с Беларусью.