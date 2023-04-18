Литва планує дозволити працювати у себе юристам з України

Литовське Міністерство юстиції хоче дозволити юристам з третіх країн, зокрема, з України, надавати юридичні послуги в Литві та користуватися гарантіями адвокатської діяльності.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

У Мін’юсті підкреслили, що необхідність створити умову для діяльності в Литві юристів з третіх країн визначили зв'язки з українською адвокатською спільнотою, яка переїхала до Литви через війну.

Проєкт, запропонований міністерством, передбачає, що адвокати зможуть розпочати свою діяльність тільки після того, як будуть зареєстровані у списку юристів третіх країн, які мають право надавати послуги в Литві.

Вони зможуть надавати тільки ті послуги, які пов'язані з національним або міжнародним публічним правом країни, в якій особі присвоїли професійне звання. Вони зможуть надавати послуги в процесах тільки разом з адвокатом, внесеним до списку литовських практикуючих адвокатів.

Юристи з третіх країн також повинні будуть вказати професійну організацію, до якої вони належать, або первісне професійне ім'я адвоката таким чином, щоб це ім'я можна було відрізнити від імені литовського адвоката.

Особи, які бажають надавати послуги, повинні будуть застрахувати свою професійну цивільно-правову відповідальність, дотримуватися Закону про адвокатуру та Кодексу етики литовських адвокатів.

Наразі Закон про адвокатуру не поширюється на сторонніх юристів, за винятком випадків, коли міжнародними договорами передбачено інше.

Згідно з пропозиціями, до списку юристів із третіх країн не можуть бути занесені юристи з держав, які вчиняють збройну агресію або геноцид проти інших держав, злочини проти людяності або воєнні злочини.

Також вони не можуть бути з країн, з якими Литва припинила або обмежила дипломатичні відносини.

Юристи з країн, які не перешкоджають відмиванню грошей або фінансуванню тероризму, або якщо на них поширюються литовські або міжнародні санкції, ембарго чи інші заходи, також не зможуть бути включені до списку.

Згідно з дослідженнями, половина українських біженців у Литві знайшла роботу, але майже 80% хочуть її змінити.

Між тим, в Австрії парламент у березі підтримав спрощене працевлаштування для біженців з України.