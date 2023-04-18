Литва планирует разрешить работать у себя юристам из Украины

Литовское министерство юстиции хочет разрешить юристам из третьих стран, в частности из Украины, предоставлять юридические услуги в Литве и пользоваться гарантиями адвокатской деятельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

В Минюсте подчеркнули, что необходимость создать условие для деятельности в Литве юристов из третьих стран определили связи с украинским адвокатским сообществом, которое переехало в Литву из-за войны.

Проект, предложенный министерством, предусматривает, что адвокаты смогут начать свою деятельность только после того, как будут зарегистрированы в списке юристов третьих стран, имеющих право предоставлять услуги в Литве.

Они смогут предоставлять только те услуги, которые связаны с национальным или международным публичным правом страны, где лицу присвоили профессиональное звание. Они смогут предоставлять услуги в процессах только вместе с адвокатом, внесенным в список литовских практикующих адвокатов.

Юристы из третьих стран также должны будут указать профессиональную организацию, к которой они принадлежат, или первоначальное профессиональное имя адвоката таким образом, чтобы это имя можно было отличить от имени литовского адвоката.

Лица, желающие оказывать услуги, должны будут застраховать свою профессиональную гражданско-правовую ответственность, соблюдать Закон об адвокатуре и Кодекс этики литовских адвокатов.

Сейчас Закон об адвокатуре не распространяется на сторонних юристов, за исключением случаев, когда международными договорами предусмотрено иное.

Согласно предложениям, в список юристов из третьих стран не могут быть занесены юристы из государств, которые совершают вооруженную агрессию или геноцид против других государств, преступления против человечности или военные преступления.

Также они не могут быть из стран, с которыми Литва прекратила или ограничила дипломатические отношения.

Юристы из стран, которые не препятствуют отмыванию денег или финансированию терроризма, или если на них распространяются литовские или международные санкции, эмбарго или другие меры, также не смогут быть включены в список.

Согласно исследованиям, половина украинских беженцев в Литве нашла работу, но почти 80% хотят ее сменить.

Между тем в Австрии парламент в марте поддержал упрощенное трудоустройство для беженцев из Украины.