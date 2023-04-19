ЄС, Сербія і Косово зробили крок для виконання угоди про нормалізацію відносин

Європейський Союз, Сербія та Косово створили Спільний моніторинговий комітет, щоб відстежувати виконання запропонованої ЄС Охридської угоди про нормалізацію відносин.

Про це повідомила у вівторок дипломатична служба ЄС, пише "Європейська правда".

"ЄС, як посередник діалогу між Белградом і Приштиною, разом із Косовом та Сербією як сторонами діалогу про нормалізацію відносин, сьогодні створили Спільний моніторинговий комітет для спостереження за реалізацією угоди про шлях до нормалізації між Косовом та Сербією та її додатків про її реалізацію", – йдеться у заяві дипломатичної служби.

Косово представлятиме посол у Брюсселі Агрон Байрамі, а Сербію – головний переговірник Петар Петкович. Комітет збиратиметься на регулярній основі в Брюсселі.

Очікують, що його технічне завдання допрацюють і затвердять на першому засіданні комітету. Воно відбудеться після наступної зустрічі високого рівня в рамках діалогу, запланованої на вівторок 2 травня у Брюсселі.

Нагадаємо, 27 лютого глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель опублікував повний текст пропозиції Євросоюзу щодо нормалізації відносин між Косовом та Приштиною. Вона містить пункти про взаємне визнання документів і державних символів, а також згоду Белграда не перешкоджати Приштині вступати до міжнародних організацій.

У березні президент Сербії Александар Вучич і лідер Косова Альбін Курті провели 12-годинні переговори в північномакедонському місті Охрид щодо плану Борреля.

В рамках плану лідери ЄС і США також наполягають на тому, щоб влада Косова створила Співтовариство сербських муніципалітетів з правами автономії відповідно до Брюссельської угоди 2013 року.

У 2008 році Косово проголосило незалежність від Сербії, однак Белград досі не визнає її. У 2013 році Сербія і Косово підписали угоду про нормалізацію відносин за посередництва ЄС, але незабаром діалог зайшов у глухий кут.

Напруженість на кордоні між Косовом та Сербією зберігається з середини 2022 року, час від часу переростаючи в перекриття доріг на півночі Косова та войовничу риторику з обох сторін.



