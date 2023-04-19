ЕС, Сербия и Косово сделали шаг для выполнения соглашения о нормализации отношений

Европейский Союз, Сербия и Косово создали Совместный мониторинговый комитет, чтобы отслеживать выполнение предложенного ЕС Охридского соглашения о нормализации отношений.

Об этом сообщила во вторник дипломатическая служба ЕС, пишет "Европейская правда".

"ЕС, как посредник диалога между Белградом и Приштиной, вместе с Косово и Сербией как сторонами диалога о нормализации отношений, сегодня создали Совместный мониторинговый комитет для наблюдения за реализацией соглашения о пути к нормализации между Косово и Сербией и ее приложений о ее реализации", – говорится в заявлении дипломатической службы.

Косово будет представлять посол в Брюсселе Агрон Байрами, а Сербию – главный переговорщик Петар Петкович. Комитет будет собираться на регулярной основе в Брюсселе.

Ожидается, что его техническое задание доработают и утвердят на первом заседании комитета. Оно состоится после следующей встречи высокого уровня в рамках диалога, запланированной на вторник 2 мая в Брюсселе.

Напомним, 27 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель опубликовал полный текст предложения Евросоюза по нормализации отношений между Косово и Приштиной. Оно содержит пункты о взаимном признании документов и государственных символов, а также согласие Белграда не препятствовать Приштине вступать в международные организации.

В марте президент Сербии Александар Вучич и лидер Косово Альбин Курти провели 12-часовые переговоры в северомакедонском городе Охрид по плану Борреля.

В рамках плана лидеры ЕС и США также настаивают на том, чтобы власти Косово создали Сообщество сербских муниципалитетов с правами автономии в соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград до сих пор не признает ее. В 2013 году Сербия и Косово подписали соглашение о нормализации отношений при посредничестве ЕС, но вскоре диалог зашел в тупик.

Напряженность на границе между Косово и Сербией сохраняется с середины 2022 года, время от времени перерастая в перекрытие дорог на севере Косово и воинственную риторику с обеих сторон.