Єврокомісія відреагувала на угоду України та Польщі щодо українського зерна

Європейська комісія привітала угоду між Польщею та Україною щодо транзиту українського зерна, однак підкреслила, що комісія не змінила свою позицію про неприйнятність односторонніх дій Варшави.

Про це у коментарі польському агентству PAP заявила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер, повідомляє "Європейська правда".

Речниця реагувала на домовленість України та Польщі відновити транзит українського зерна у п'ятницю опівночі.

"Ми вітаємо цю заяву як перший крок до вирішення ситуації, що склалася. Однак ми не змінюємо нашої позиції, що односторонні дії є неприйнятними", – сказала вона.

За словами речниці, Єврокомісія продовжує працювати із зацікавленими державами-членами ЄС, а також з українською владою на цю тему.

Вона нагадала, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорить суперечливе питання під час переговорів 19 квітня з українською владою та п'ятьма країнами-членами ЄС.

"Основною метою маршрутів солідарності було надати Україні альтернативні шляхи експорту сільськогосподарської продукції та інших товарів, гарантуючи функціонування української економіки в умовах блокади чорноморських портів.

Тому важливо забезпечити, щоб транзит дійсно був, і щоб це зерно потрапляло до тих країн, де його найбільше потребують," – зазначила представниця комісії.

Вона додала, що йдеться про країни, що розвиваються, які все ще стикаються з ситуацією зростання цін на продукти харчування через нестабільність, спричинену російською війною проти України.

Напередодні Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту свого зерна.

Польський міністр сільського господарства Роберт Телус повідомив, що зернові вантажі з України, які проходять через Польщу, будуть супроводжувати і контролювати за допомогою системи SENT – тобто їх будуть опломбовувати GPS-трекери. Це дасть можливість відстежувати вантажі, щоб з'ясувати, чи справді вони виїхали з Польщі.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього через шкоду для місцевих фермерів у зв’язку з нижчими цінами української продукції.